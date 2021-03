No duelo de aflitos no Bessa, o Boavista marcou três golos, conquistou três pontos e deu um salto na classificação, deixando a zona de descida para onde caiu o Famalicão.

Os axadrezados venceram pela segunda vez consecutiva no seu estádio num jogo em que entraram com fome de golo.

30 segundos e já o virtuoso Angel Gomes levava a bola ao poste dos minhotos num sinal de alarme que só viria a concretizar-se ao minuto 17m. No único canto da primeira parte a favor dos axadrezados, Chidozie (excelente defensivamente esta noite) desviou e Ricardo Mangas concluiu. Duas cabeças pensam melhor do que uma também na hora de fazer o golo que valeu à equipa de Jesualdo Ferreira em vantagem ao intervalo.

Antes do descanso, houve um desassossego perto das duas balizas. Gil Dias atirou forte à malha lateral (6m) num lance que deu sensação de golo e Rúben Vinagre, muito bem a subir sobre a esquerda, só não bateu Léo Jardim (31m) porque a trave evitou. Do outro lado, Elis desperdiçou de forma inacreditável um golo cantado ao falhar a emenda já sem ninguém na baliza após cruzamento de Mangas.

O ferro voltaria a salvar o Boavista logo no início da segunda parte, quando Guedes apareceu solto a rematar na área.

Silas mexeu na equipa ao trocar Riccieli por Diogo Figueiras logo ao intervalo, abrindo o 4-3-3 (encaixado no 4-2-3-1 de Jesualdo) para colocar quase quatro homens abertos na frente, e partiu o jogo. O Famalicão arriscou jogar em igualdade numérica no último terço, mas expôs-se aos contra-ataques do Boavista.

Acabariam os axadrezados por dar o xeque-mate no jogo com um golaço de Paulinho, que (aos 65m) rodou, conduziu a bola e disparou forte e cruzado.

2-0 no marcador, mas o jogo acabaria por sorrir ainda mais para Jesualdo Ferreira e fazer cara feia a Silas, quando o VAR chamou André Narciso para ver uma entrada dura de Ugarte sobre Nuno Santos. Resultado: o boavisteiro saiu lesionado e o médio do Famalicão acabou expuso.

Tudo contado? Ainda não. Porque havia ainda mais um golpe de pantera para sentenciar o triunfo. Em cima dos 90m, Sebastián Pérez (ex-Boca Juniors) apareceu na área e estreou-se a marcar pelo Boavista.

3-0, agora sim, resultado final.

O Boavista que era a equipa com menos vitórias na Liga igualou o seu melhor resultado – 3-0 ao Benfica na jornada 6 – e saiu dos lugares de despromoção.

Muitas vezes, é preciso arregaçar mangas para sair do buraco.