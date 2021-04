O FC Porto ganhou em casa do Nacional da Madeira por 1-0 e voltou a ficar a seis pontos do líder Sporting. Mehdi Taremi fez o seu 11º golo na Liga e resolveu a partida aos 20 minutos.



Os dragões pagaram bem caro o esforço de Sevilha, há cinco dias, e sofreram a bom sofrer na Choupana. O Nacional, último classificado, falhou um penálti logo no início (Éber Bessa) e incomodou a baliza de Marchesín até ao fim.



O resultado deixa os insulares ainda mais no fundo da tabela e em grandes dificuldades para sobreviver. O FC Porto aproveitou para aumentar a vantagem sobre o Benfica (seis pontos) e Sp. Braga (oito). Veja a FICHA DE JOGO do Nacional-FC Porto.