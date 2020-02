O Sporting subiu ao terceiro lugar da Liga, ao vencer o Portimonense por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga.

Jackson Martínez deu vantagem à equipa algarvia, ao minuto 26, mas Jeremy Mathieu empatou seis minutos depois, de livre direto.

Um autogolo de Jadson, ao minuto 72, ditou o triunfo leonino.

Com este resultado o Sporting chega aos 35 pontos, e fica com mais um do que o Sp. Braga.

