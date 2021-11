O Tondela confirmou este domingo, dia de jogo com o Sporting, no Estádio de Alvalade, mais um caso de covid-19 no plantel, neste caso, Ricardo Alves que, assim, junta-se a Salvador Agra, Manu Hernando e Babacar Niasse, além do treinador Pako Ayestarán.

A equipa conta, assim, com quatro jogadores indisponíveis para o jogo deste domingo, além do treinador que, em Alvalade, vai ser rendido pelo adjunto Joshe Viela.~

Apesar de tudo, a situação do Tondela está longe de comparar-se ao caso da véspera do Belenenses, uma vez que o clube divulgou, já este domingo, uma lista de convocados com dezoito jogadores.

Além dos quatro casos confirmados de covid-19, o Tondela não vai ainda poder contar com Jota, a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito.