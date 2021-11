O treinador-adjunto do Tondela Joshe Viela reconheceu que só a «melhor versão» dos beirões pode trazer pontos de Alvalade.

«Devemos estar confiantes nas nossas possibilidades e nas nossas capacidades, evidentemente que temos pontos fortes e também temos algumas debilidades e é isso que trataremos de mostrar, a nossa melhor versão, tanto no ataque como na defesa», disse esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting.

O técnico adjunto dos beirões desvalorizou a ausência de Pako Ayestarán, que testou positivo à Covid-19, notando que «o plantel tem um conhecimento grande das suas ideias», já que está no clube há duas temporadas.

«É verdade que falta nas últimas matrizes da nossa dinâmica semanal, onde aproveitamos para fazer as últimas sessões de treino, mas (…) as novas ferramentas tecnológicas podem fazer com que esteja perto de nós, não fisicamente, mas na hora de dar os últimos toques de preparação para o jogo», concluiu.

Viela assumiu ainda que a partida com os leões vai ser «muito, muito difícil», mas os auriverdes querem «tratar de evitar o jogo que o Sporting tem».

«O ponto mais forte [do Sporting] é o jogo de transição e a grande capacidade de fazer jogo. Será difícil manter a nossa baliza a zero, mas nós também devemos estar confiantes e tratar de lhes fazer danos e conseguir um golo, e é nesse equilíbrio ao longo do jogo que estará o resultado final», assumiu.

«Mas o Tondela também está num bom momento e confiante nas suas possibilidades e capacidades», acrescentou.

O Tondela, nono classificado da I Liga, desloca-se a Alvalade no domingo, para defrontar o Sporting, segundo, numa partida agendada para as 18h00.