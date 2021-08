A figura do jogo: Ricardo Horta

Jogou e fez jogar. O avançado bracarense foi quase sempre uma das unidades em evidência e coroou a exibição com uma obra de arte, aproveitando a sua boa capacidade nas bolas paradas. Demonstrando voz de comando, foi também fundamental para distribuir e pautar o jogo e acrescentando pontos ao meio campo ofensivo da equipa de Carlos Carvalhal.

O momento do jogo: minuto 69, golaço de Horta

Um belo golo de Ricardo Horta, na cobrança de um livre direto em frente à baliza, que selou a vitória e garantiu tranquilidade à equipa minhota, tendo ainda o condão de abater os madeirenses. O jogador português meteu a bola na gaveta, deixando Miguel Silva pregado ao relvado.

Outros destaques:

Zainadine

Esteve ligado aos lances que antecederam os golos bracarenses, mas nem por isso o seu contributo sai diminuído. O central moçambicano foi um esteio na fase em que o Braga esteve por cima do jogo, mostrando-se sereno e confiável, como é seu apanágio. Numa parelha promissora com Jorge Sáenz, o veterano defesa maritimista destacou-se com um par de cortes notáveis.

Iván Rossi

Muito combativo, o médio italo-argentino destacou-se sobretudo no primeiro tempo e até à altura do segundo golo dos arsenalistas. Sem se esconder do jogo e dos duelos, Rossi soube fazer frente aos homens mais ofensivos do meio campo contrário, somando alguns cortes em seu favor.

Raul Silva

Dá-se bem com os ares da Madeira o brasileiro que chegou a ser conhecido na ilha como ‘central goleador’. Mesmo com algumas limitações físicas, foi, desde o início, uma referência defensiva para os arsenalistas. Trabalho cumprido, e com distinção, deixando também a sua marca na ficha dos marcadores.

Paulo Oliveira

O experiente defesa português é uma das contratações de relevo para a equipa da Cidade dos Arcebispos e deu provas disso mesmo. Ainda que não tenha sido uma exibição de encher o olho, Paulo Oliveira foi um dos grandes responsáveis por fechar os caminhos que os insulares tentavam explorar até à baliza de Matheus.