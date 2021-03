Gil Vicente e FC Porto defrontam-se neste sábado (18h), em Barcelos, para a 22.ª jornada da Liga.

Ambas as equipas têm baixas importantes no eixo defensivo: Ricardo Soares, treinador do emblema minhoto, está privado de Rúben Fernandes, que cumpre castigo, enquanto que Sérgio Conceição, técnico dos campeões nacionais, não tem o lesionado Mbemba.

Diogo Leite deve fazer dupla com Pepe no eixo defensivo do FC Porto, com Rodrigão e Ygor Nogueira a comandar a defesa gilista.

Veja os onzes prováveis para o onze deste sábado, na galeria associada ao artigo.