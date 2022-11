A FIGURA: Aziz

Depois de uma seca de cinco jogos, o avançado ganês voltou aos golos e ofereceu a primeira vitória fora de portas ao Rio Ave. Marcou de penálti, ainda sofreu outro e está na expectativa para uma chamada ao Mundial.

O MOMENTO: Quaresma atinge Boateng, 57m

Ao contrário do que se poderia prever, o jogo em Arouca estava desinteressante. A melhor oportunidade surgiu mesmo no começo da segunda parte, mas Arruabarrena negou o golo na cara de Emmanuel Boateng. Ora, na sequência do lance, o avançado ganês pressionou Quaresma, foi atingido no rosto dentro da área arouquense e João Pinheiro apontou para a marca de penálti. Um pouco «caído do céu», mas este castigo máximo veio mudar o tónico do jogo: o Rio Ave colocou-se em vantagem e o Arouca foi em busca de uma resposta.

OUTROS DESTAQUES

Paulo Vitor

Foi um dos mais perigosos do Rio Ave, mais até na primeira parte. Na função de ala esquerdo, conseguiu ultrapassar Tiago Esgaio em várias ocasiões e cruzar com critério para a área.

Vítor Gomes

Foi o patrão do meio-campo vilacondense e até se superiorizou ao colega Guga, que costuma estar nuns patamares acima. Geriu o ritmo e ficaram na retina alguns passes deliciosos.

Boateng

Decisivo na última jornada, desta vez não marcou e até desperdiçou um penálti. Ainda assim, sofreu a falta que dá origem ao primeiro golo, teve nos pés a melhor ocasião do jogo e foi muito explorado nas costas da defesa do Arouca.

Arruabarrena

O melhor no lado arouquense. Impediu o golo a Boateng em duas ocasiões, a segunda das quais da marca dos 11 metros.