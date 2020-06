Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, em declarações após a derrota caseira contra o Paços de Ferreira por 3-2:



«Demorámos muito a interpretar a dificuldade do vento. Fizemos só as coisas bem a partir dos 30 minutos. Marcámos e chegámos à segunda parte em condições de discutir o jogo. Tivemos logo uma oportunidade pelo Taremi e sofremos um golo que é digno da Disney World. A terceira defesa menos batida do campeonato sofreu três golos estranhos. Analiso mais como sendo erros de início de época, mesmo nos guarda-redes houve erros atípicos.»



«Fizemos um assalto ao Paços de Ferreira e eles defenderam bem, juntaram-se, jogaram com brio. Tivemos oportunidades e no mínimo justificávamos o empate. Também tivemos outro erro com a expulsão do Matheus Reis. Mesmo dez contra dez fizemos o que tínhamos de fazer. Na segunda parte o vento parou e a qualidade de jogo subiu.»



[O Rio Ave não conseguiu bater o número de jogos sem derrotas na Liga]



«Igualámos o melhor registo do Rio Ave. Superá-lo seria melhor, claro, até porque é um registo com 38 anos. Mas o mais importante e o foco era tentar ganhar. Há alguma frustração. Melhorámos muito a equipa ao longo da época. O marcador não voltou ao zero, mas quase. Temos duas semanas de treino coletivo, não há uma varinha de condão. Nós conseguimos evoluir as equipas com jogos. O objetivo é tentar melhorar a equipa até ao fim. Estamos um pouco a navegar à vista.»