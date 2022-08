Pepe, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 3-1 contra o Rio Ave, em Vila do Conde, numa partida da quarta jornada da Liga:



«A primeira parte ficou muito aquém do que somos. Desde o primeiro minuto que não conseguimos pressionar, não fomos a equipa que normalmente somos e que não deixa o adversário jogar. O Rio Ave saiu muito bem em contra-ataque e teve a felicidade de fazer três golos.



A segunda parte foi diferente. A atitude pressionante veio ao de cima e viu-se o que somos como equipa. O penálti poderia ter sido o ponto de viragem. Infelizmente não estivemos à altura do jogo, sobretudo na primeira parte. Já em Vizela tínhamos feito um jogo menos conseguido e depois fizemos um jogo bem conseguido contra o Sporting. Hoje não entrámos bem. As equipas trabalham bem, têm muito conhecimento do que fazemos.



Temos de continuar a trabalhar, levantar a cabeça e tirar a conclusão que temos de entrar com a atitude com que entrámos na segunda parte.



Não é normal sofrermos três como sofremos. O trabalho coletivo não foi bem conseguido. Sabemos o que falhou. Na segunda parte fomos a equipa que a que habituamos os nossos adeptos com o mister.»



[Peso da derrota é o mesmo do que na reta final da Liga]: «Uma derrota é sempre uma derrota. Não importa se é no fim ou no início. Dói perder. Trabalhamos para que isso não aconteça. Não fomos uma equipa pressionante e perdemos um pouco a identidade como equipa. Hoje em dia isso paga-se caro. Temos de ser a equipa que somos: humilde, trabalhadora e que jamais baixa os braços.»