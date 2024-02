Aziz mascarou-se de super-herói e pintou de verde o Carnaval de Vila do Conde. O avançado ganês marcou perto do final da partida o golo que valeu três preciosos pontos ao Rio Ave, que assim ultrapassa e empurra o Casa Pia para a zona do palyoff de descida.

A formação vilacondense mandou durante quase todo o encontro, muito disputado, mas nem sempre bem jogado, e voltou aos triunfos cinco jogos depois. Os gansos surgiram em jogo com uma estratégia muito defensiva e a apostar nas transições rápidas, acabando fortemente penalizados. Acabou por ser um domingo gordo para a turma rioavista.

Duas equipas sem ganhar há quatro jogos

Depois do nulo no dragão, Luís Freire fez mexidas no onze, mudando três peças. Joca e Tanlongo ficaram no banco e foram rendidos por João Teixeira e Umaro Embaló; já Boateng, que viu o cartão vermelho com o FC Porto, foi substituído por Aziz. Já Pedro Moreira fez apenas uma alteração ao onze depois do empate com o Boavista: Felippe Cardoso, a cumprir suspensão por ter sido admoestado com o 5.º cartão amarelo, foi rendido por Samuel Justo.

Rio Ave nunca ganhou ao Casa Pia em jogos da I Liga (dois empates e um triunfo para os gansos).

O emblema de Vila do Conde mandou durante toda a primeira parte, mas para assistirmos a uma oportunidade de golo é preciso avançar o filme do desafio até ao minuto 33. Até aí, muita bola dos vilacondenses, no entanto sem criar perigo. Já os gansos esperavam sempre uma transição rápida para tentar chegar à baliza de Jhonatan, o que não aconteceu nos primeiros 15 minutos.

A única ocasião digna de registo saiu da cabeça de Aziz, que após cruzamento de Umaro Embaló cabeceou para excelente defesa de Ricardo Batista. No resto do tempo houve poucos motivos de interesse: um remate de longe de Costinha ou a falha da emenda à boca da baliza de João Teixeira. E foi tudo.

Golo fez estourar a festa vilacondense

Pouco ou nada mudou no reatamento. O jogo estava vivo, mas continuava-se a jogar muito longe das balizas. Quando havia aproximações com maior perigo, acabavam por ser sanadas pelas defensivas dos dois coletivos. Pedro Moreira foi o primeiro a mexer, refrescando o miolo. Respondeu Luís Freire com a entrada de Leonardo Ruiz para o lugar de João Teixeira, aumentando a tração na frente de ataque.

Os minutos iam passando e pouco ou nada se alterava na partida, apesar dos dois técnicos refrescarem as equipas para tentar chegar ao triunfo. A sorte caiu para o lado de quem mais a procurou. A dois minutos do fim, cruzamento para a área casapiana, alívio para a entrada da área, Neto escorrega e aparece Aziz a fuzilar a baliza à guarda de Ricardo Batista. Estourava a festa vilacondense, que só terminou após o apito final. O Rio Ave acabava de conquistar três preciosos pontos!