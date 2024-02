FIGURA: Aziz (Rio Ave)

Duas oportunidades, um golo! Pode pedir-se mais? Aziz teve, na primeira parte, uma excelente oportunidade para abrir o marcador, mas a cabeçada encontrou Ricardo Batista no caminho. Com o jogo a caminhar a passos largos para o final, o avançado ganês puxou a culatra atrás e disparou para o fundo das redes, dando a vitória a Rio Ave.

MOMENTO DO JOGO : Golo de Aziz

Numa partida com escassas oportunidades, o golo de Aziz foi o momento decisivo do encontro. A escorregadela de Neto foi fundamental para que Aziz aparecesse no coração da área a rematar para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Umaro Embaló (Rio Ave): Apareceu do lado esquerdo onde habitualmente está Fábio Ronaldo e foi o agitador do jogo vilacondense. Cruzou para a cabeçada de Aziz, melhor oportunidade do primeiro tempo, e para João Teixeira, que chegou atrasado à emenda.

Clayton (Casa Pia): Batalhou muito, mas sempre sozinho. Clayton deu muita luta aos três centrais do Rio Ave e todas as jogadas de ataque passaram por ele. Precisava de estar mais acompanhado.