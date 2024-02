O Rio Ave e o Sporting empataram a três golos na 23.ª jornada da Liga.

Úmaro Embaló inaugurou o marcador para os vilacondenses aos 3 minutos, mas Hjulmand empatou aos 9m.

Gyökeres fez o 2-1 aos 44 minutos, mas ainda na primeira parte Aziz Yakubu assinou o 2-2 de penálti.

Na segunda parte, Aziz Yakubu assinou a cambalhota novamente da marca dos 11 metros aos 67 minutos, mas a reação do Sporting foi imediata: Coates empatou ao minuto 73.

O Sporting volta assim a perder pontos após oito vitórias consecutivas e está agora a dois pontos do líder Benfica, mas com menos um jogo do que os campeões nacionais.