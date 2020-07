O Rio Ave soma duas vitórias consecutivas (e três triunfos nos últimos quatro jogos), e por isso o técnico Carlos Carvalhal considera que a visita a Barcelos, nesta altura, é uma má notícia para o Gil Vicente.

«Penso que, para o Gil Vicente, somos dos piores adversários que podiam encontrar nesta altura. Temos apresentado dinâmica, qualidade de jogo, e atitude nos jogadores. Seremos um adversário incómodo, mas também conto que o Gil Vicente seja difícil de bater», referiu o técnico da equipa vilacondense, citado pela agência Lusa.

Carvalhal deixou elogios à organização habitual das equipas de Vítor Oliveira, mas destacou que «a dinâmica [do Rio Ave] tem sido boa».

«Mesmo com alternância nos jogadores a equipa tem correspondido. Termos revertido um resultado desfavorável, na última jornada, prova que temos uma equipa mentalmente forte», vincou Carvalhal.

Com 47 pontos já somados, o Rio Ave está a quatro do melhor registo de sempre do clube, mas o técnico garante «o foco está no jogo com o Gil Vicente». «Não nos dispersamos com outros objetivos», acrescentou.

Diogo Figueiras e Santos falham o jogo deste domingo (17h) devido a castigo, enquanto que Júnior Rocha e Jambor estão lesionados. Lucas Piazon e Filipe Augusto estão em dúvida.