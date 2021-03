O Rio Ave recebe neste domingo (15h00) o Belenenses, em encontro referente à 24.ª jornada da Liga. Na antevisão do encontro, Miguel Cardoso reconheceu que a finalização foi um dos aspetos em foco ao longo da semana.



«Não me foquei apenas nessa questão, mas percebemos que talvez algum egoísmo nos momentos decisivos nos teria dado menos problemas e mais golos frente ao Moreirense. A equipa quis ligar-se quando podia ter feito as coisas mais simples. Temos de ser mais práticos e objetivos a finalizar», disse o técnico.

Miguel Cardoso garante um Rio Ave preparado para enfrentar uma das defesas menos batidas da Liga: «O Belenenses deverá apresentar-se com três centrais, ou com uma linha de cinco, mas terá de jogar no campo todo. É preciso perceber o que vai acontecer a cada momento. Sabemos que é um adversário que, mesmo defendendo, não vai tirar o olho da nossa baliza e pensará no momento seguinte. Temos de ser capazes de os contrariar nessa fase.»

«É um jogo importante, porque podem ser três pontos que significarão um afastamento da parte inferior da tabela e um aproximar aos lugares de cima. Por isso, temos de ter grande foco na questão comportamental», salientou.

Aderllan Santos recuperou de lesão, enquanto Ivo Pinto, castigado, e Fábio Coentrão, André Pereira, Jambor e Júnio Rocha, a recuperarem de lesões, ficam de fora no Rio Ave.