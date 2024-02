Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave, após o empate (3-3) ante o Rio Ave, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

[Saída do Inácio ao intervalo, para a entrada de Quaresma:] «Foi lesão. O Inácio sentiu uma picada na perna.»

[Trincão saiu lesionado e foi levado ao colo para o balneário. Se pode ser opção para o Benfica na quinta-feira:] «Acho muito difícil. Mas quando é pancada, temos de fazer os exames que temos de fazer. O Inácio parece muscular, mesmo não sendo nada de grave, será difícil. Acho que os dois devem estar fora para o próximo jogo. Vamos ver.»