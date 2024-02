Além do empate com o Rio Ave, o Sporting saiu de Vila do Conde com outras más notícias.

Francisco Trincão e Gonçalo Inácio lesionaram-se e são dúvida pelo menos para o dérbi de quinta-feira com o Benfica.

Em declarações na flash interview da Sport TV, Amorim disse mesmo que um deles é baixa praticamente confirmada para o jogo da Taça de Portugal. «Dificilmente. O Inácio é muscular e não deve estar. O Trincão vamos ver. Pensaremos nisso amanhã», disse.