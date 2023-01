O Sporting recebe o Sp. Braga na 18.ª jornada da Liga 2022/23, em encontro agendado para esta quarta-feira, a partir das 21h15.

Na véspera do encontro, em conferência de imprensa, Ruben Amorim falou sobre a saída de Pedro Porro para o Tottenham e a provável contratação de Hector Bellerín para o lado direito da defesa.

«O mais daquilo que aconteceu com Nuno Mendes, com Matheus Nunes, mais do que a relação profissional, fica a relação pessoal. Sentimos muito, afeiçoámo-nos muito aos jogadores. O Porro vai fazer falta, mas no futebol habituámo-nos desde cedo a isto», começou por dizer.

O treinador do Sporting fez uma analogia caricata: «São os nossos melhores amigos, são os nossos filhos, depois deixam de repetente de o ser. O Porro agora é filho do Conte e, se jogar contra ele, sei as suas dificuldades e irei fazer tudo para vencê-lo. Desejo-lhe as maiores felicidades, mas a partir deste momento os meus preferidos são outros.»

«O Bellerín ainda não foi apresentado. Mas com as caraterísticas do Porro não se arranja outro, por isso é que bateram a cláusula de rescisão dele. Não é fácil encontrar um lateral com tantos golos e assistências», rematou Ruben Amorim.

[em atualização]