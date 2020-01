O treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, convocou David Carmo, da equipa B, para o jogo com o FC Porto, no Dragão.

O central David Carmo é a principal novidade de uma lista que não contempla Murilo, Pablo e Xadas.

Amorim aposta, então, no defesa campeão europeu de sub-19 por Portugal e promove ainda o regresso de, João Novais e Tiago Sá.

Lista dos 19 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

Defesas: Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Raul Silva, Sequeira e David Carmo.

Médios: Palhinha, Fransérgio, João Novais, André Horta.

Avançados: Galeno, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Wilson Eduardo