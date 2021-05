O Nacional decidiu revelar publicamente as declarações de rendimentos dos membros da administração da SAD.

De acordo com os documentos apresentados, relativos à declaração de 2020 entregue ao Ministério das Finanças, o presidente Rui Alves recebeu 121.200 euros, dos quais foram descontados 47.868 euros para IRS e 13.332 para a Segurança Social, o que dá um valor líquido de 60 mil euros (anual).

Relativamente ao administrador Gustavo Rodrigues, a nota publicada no site do Nacional lembra que é «o responsável por toda a área do futebol profissional, desempenhando funções normalmente ocupadas pelo diretor desportivo, que o Nacional não tem».

A declaração de rendimentos deste dirigente indica 52.247,16 euros de rendimento total no ano, dos quais 16.500 foram descontados para efeitos de IRS e 5.747,16 para a Segurança Social, o que dá um total anual líquido declarado de 30 mil euros.

Por fim, relativamente a Saturnino Sousa, o Nacional realça que «desempenha funções enquanto Diretor de Comunicação, sendo também responsável pela área logística e organizativa, desempenhando funções normalmente ocupadas pelo Team Manager, que o Nacional não tem».

Neste caso a declaração apresenta um valor total de 27.958,74 euros, dos quais 6.989,68 descontados para IRS.

A declaração de Saturnino Sousa refere-se à categoria B, e não a categoria A, de trabalhador dependente, pelo que aqui não há deduções para a Segurança Social declaradas.