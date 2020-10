Os defesas Sacko, Abdul Mumin e Gideon Mensah já recuperaram da covid-19 e regressaram aos treinos do Vitória de Guimarães esta terça-feira, confirmou à Lusa fonte oficial do clube minhoto.



O maliano Sacko e o ganês Mensah apresentaram resultados positivos à covid-19 depois de regressarem dos compromissos com as seleções, enquanto a infeção de Abdul Mumin foi detetada a meio do mês.



Também o presidente do emblema vitoriano, Miguel Pinto Lisboa, recuperou da infeção pelo novo coronavírus.



O trio de defesas falharam a visita ao Boavista e a receção ao Sp. Braga e já está apto para defrontar o Gil Vicente, este domingo, em Barcelos.