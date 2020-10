O V. Guimarães teceu críticas à atuação musculada da polícia nos instantes que antecederam o dérbi minhoto com o Sp. Braga.

«O Vitória Sport Clube manifesta o seu profundo incómodo perante a desproporcionalidade da ação das forças de segurança e, como tal, solicitou os relatórios da operação à PSP, reclamando ações concretas que concluam sobre a atuação verificada e que esclareçam sobre um uso excessivo de força perante os adeptos do nosso Clube», pode ler-se no início de um comunicado emitido esta segunda-feira.

O V. Guimarães diz que as referidas cargas foram motivadas «por cânticos de apoio e tochas deflagradas», o que diz não ser tolerável, e acrescenta que aquilo que diz ter-se tratado de «violência desproporcionada» e um «lamentável abuso de autoridade».

O clube minhoto entende que o futebol tem sido tratado de forma diferente em plena pandemia e que há também um «estigma particular» sobre os adeptos do V. Guimarães. «É inaceitável, assim sendo, que o uso da força se torne discricionário, como inaceitável será o silêncio daqueles a quem cabe garantir que jamais, mesmo em tempos extraordinários, nos confrontemos com uma suspensão constitucional e a instauração de um estado policial», remata o comunicado.

«Apesar de se disputar sem adeptos nas bancadas, os autocarros de ambos os clubes foi acompanhada por algumas dezenas de adeptos do V. Guimarães. A PSP montou um dispositivo policial considerável e registou-se mesmo uma carga policial quando o autocarro do Vitória entrou no D. Afonso Henriques», reportou o correspondente do Maisfutebol que marcou presença no V. Guimarães-Sp. Braga.