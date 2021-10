O Sporting de Braga apresentou um resultado líquido negativo de 1,930 milhões de euros relativamente à época 2020/2021, informou esta segunda-feira a SAD do emblema minhoto.

Num exercício no qual ainda não está contemplada a transferência do futebolista Ricardo Esgaio para o Sporting, num negócio feito por 5,5 milhões de euros, a SAD do Sporting de Braga defende que o exercício financeiro «superou as expectativas previstas em sede orçamental», que apontavam para um resultado negativo de 2,602 milhões de euros. O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) é de 6,866 milhões de euros.

As operações com jogadores geraram 22,319 milhões de euros em rendimentos, numa parcela que superou os 20 milhões de euros pela terceira época consecutiva.

As remunerações do pessoal subiram, situando-se nos 16,550 milhões de euros, «ao que acresceram prémios de desempenho (4,332 milhões de euros), encargos sobre remunerações (1,587 milhões de euros), seguros de acidentes de trabalho (2,198 milhões de euros), entre outros (2,612 milhões de euros). Estes valores incluem todos os gastos inerentes aos atletas, treinadores e staff que compõem as equipas da Sociedade, nomeadamente formação (sub-15, sub-17 e sub-19), equipa sub-23, equipa B e equipa principal, e demais colaboradores», refere a SAD dos minhotos.

Quanto ao passivo, registou-se uma diminuição de seis por cento, com o mesmo a baixar de 58.319 milhões de euros para 54,590 milhões de euros. Já os ativos da SAD fixam-se nos 93,766 milhões de euros no exercício findo a 30 de junho de 2021, pelo que os capitais próprios estão próximos dos 40 milhões de euros (39.176ME, face aos 41.107 do exercício findo em 2020).

Os valores do Relatório e Contas vão ser submetidos à aprovação dos acionistas, em Assembleia Geral a realizar a 26 de outubro, às 18 horas, no Auditório do Estádio Municipal de Braga.