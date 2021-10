O Sp. Braga tem tido um início de temporada irregular, e a contestação ao trabalho de Carlos Carvalhal tem aumentado de tom nas últimas semanas.

Ora, esta segunda-feira, António Salvador admitiu o momento menos positivo da equipa bracarense, mas garantiu que o treinador é para continuar no cargo até ao final da época.

«Não podemos negar que não temos estado bem. Temos que melhorar, mas é necessário estarmos todos juntos, trabalhar mais, estarmos mais unidos. É um momento não muito bom para a equipa, mas os jogadores têm dado tudo, têm-se esforçado, mas a sorte não tem estado connosco», afirmou o presidente do clube, citado pela Lusa.

«Isso nem é assunto que se põe. O ‘mister’ Carvalhal é o treinador que vai acabar a época no Sporting de Braga», respondeu, sobre a situação de Carvalhal, dizendo ainda que acredita que o clube minhoto vai chegar ao fim da temporada no seu lugar.

O Sp. Braga ocupa atualmente o sexto lugar da Liga, a oito pontos do líder Benfica. Na Liga Europa, os Gverreiros do Minho estão no segundo lugar do grupo F, a três pontos do Estrela Vermelha.