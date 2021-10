Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao Boavista no jogo de encerramento da 8.ª jornada:

«Creio que será unânime dizer que fizemos muito para ganhar. Soubemos desmontar o adversário, na primeira vez e meia que chega à nossa baliza cometemos um erro e ficámos a perder. Não nos perturbámos, conseguimos criar oportunidades, fizemos 1-1 e 2-1. O jogo entra numa toada em que o adversário não arrisca, podíamos ter acabado com o jogo, que estava controlado, e num lançamento para a frente há um ressalto, aparece um segundo jogador e faz o 2-2. Acho que fizemos um bom jogo, aproximado da qualidade de jogo do ano passado. Temos de ser mais letais na finalização e não cometer erros. Se ficasse 2-1 diria que merecemos ganhar, que fizemos uma boa exibição. Tenho e retificar os erros individuais dos meus jogadores, tenho de os colmatar. Estamos em evolução a jogar melhor, hoje fomos manifestamente infelizes».

[Sabor amargo?] «Obviamente que sim. É inacreditável como não se ganha o jogo. Tínhamos de fazer o 3-1 e o jogo estava sentenciado. Fico triste pelos jogadores, fizeram muito resultado, tiveram de fazer muito para abrir uma estrutura de onze jogadores muito juntos. A eficácia não foi a melhor e fomos traídos por erros defensivos. Temos de retificar. Temos de marcar três ou quatro golos das cinco ou seis oportunidades criadas».

[Paragem?] «Preferia jogar já quarta ou quinta-feira. A paragem serve para equilibrar esforços, jogadores que vieram mais tarde, outros a vir de lesões. Há gente a precisar de ritmo competitivo, vamos aproveitar para fazer isso nestas semanas».