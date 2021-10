O selecionador nacional Francisco Neto, convocou 23 jogadoras para os dois próximos jogos de qualificação para o Mundial 2023 feminino, numa lista anunciada na tarde desta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal recebe a Sérvia a 21 de outubro, no Estádio do Bonfim, em Setúbal. No dia 26, defronta a Bulgária, em Plovdiv.

Sporting e Benfica, ambos com seis jogadoras, além do Sp. Braga, com cinco, dominam a convocatória. Os três clubes, juntos, têm quase três quartos das jogadoras chamadas.

A seleção lusa está no segundo lugar do Grupo H de qualificação, com quatro pontos, menos dois que a Alemanha, que lidera. Sérvia e Bulgária, com quem Portugal joga pela primeira vez oficialmente, ainda não pontuaram.

Portugal esta à procura de chegar pela primeira vez à fase final de um Mundial feminino de futebol.

A concentração da equipa começa a 15 de outubro, próxima sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, palco dos treinos até ao dia da viagem para a Bulgária.