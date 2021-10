Samuel Portugal fez uma grande exibição no Estádio da Luz e foi à «flash interview» da BTV. Nesse momento escutaram-se mais os assobios dos adeptos do Benfica - a entrevista é feita ainda no relvado - do que as palavras de um dos protagonistas do jogo.



«É muito importante ser o melhor em campo. Tivemos de trabalhar muito para isto e já sabíamos que tínhamos de sofrer para ganhar. Dedico este prémio à minha família.»