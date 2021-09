Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, em declarações após o empate contra o Sp. Braga:



«Nós melhoramos claramente do ponto vista defensivo relativamente aos últimos jogos e também ofensivamente. Olhando para o jogo, aquilo que foi uma primeira uma parte onde entramos melhor no jogo, conseguimos estar por cima nos primeiros 15 minutos e depois um jogo equilibrado.»

«Para a segunda parte, ao intervalo, falamos sobre continuarmos a arriscar no jogo e não deixar de abdicar do que nós treinamos e o que somos e o que queremos. O jogo esteve repartido em vários momentos, com as duas equipas a tentar ganhar o jogo.»

«Nos últimos 15 minutos há uma diferença grande do ponto vista de que foi um melhor Santa Clara do que o Braga. Fomos melhores. Criámos um caudal ascendente. Causámos muitas dificuldades à equipa do Braga.»

«Hoje o que me agradou é que tentámos sempre, dificultámos sempre, atacámos sempre que possível e isso traz-me uma sensação muito boa porque é isso que nós pedimos. Espero rapidamente que consigamos uma vitória.»

«Muito obrigado a 99.9% das pessoas que estiveram aqui. São do Santa Clara e apoiaram-nos. Uma ou outra tem memória curta e não percebe as dificuldades e aquilo que já fizemos pelo clube. A esses 99.9 % esta vitória é dedicada a eles.»