Declarações do futebolista do Santa Clara, Fábio Cardoso, à SportTV, após o empate ante o Benfica (1-1), em jogo da 12.ª jornada da I Liga. O central apontou o golo dos açorianos:

«O individual só se destaca quando o coletivo está bem e o coletivo esteve muito bem, tem estado e mesmo nas derrotas, sempre dissemos que as derrotas não fazem nem mudam a nossa maneira de pensar, nós acreditamos no processo, sabemos que estamos no caminho certo e vamos continuar.»

«Eles tiveram mais bola, principalmente na primeira parte, mas temos de ver as coisas pelo lado mais objetivo: eles nos 90 minutos têm dois remates, nós fazemos mais, temos mais chances de perigo, é futebol. Nos últimos dois jogos tivemos sempre mais posse de bola do que as equipas adversárias e acabámos por perder. Estamos satisfeitos com a estratégia e só estamos tristes porque queríamos os três pontos.»

«Uma das minhas características é falar muito, manter os outros jogadores no jogo e também me ajuda a estar no jogo e temos de ajudar as nossas qualidades em virtude do grupo.»