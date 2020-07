Declarações do treinador do Santa Clara, João Henriques, na conferência de imprensa após a vitória com o Desp. Aves, por 3-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga:

[Comentário ao jogo] «Um jogo prejudicado pelo vento. Um inicio onde estávamos à procura de abordar o último terço do Aves. Logo que o conseguimos fazer as situações foram surgindo, ao intervalo ate podíamos estar a ganhar por mais. Depois uma segunda parte contra o vento não tão boa no aspeto ofensivo, mas na qual houve compromisso da equipa. Foi a primeira vez que não sofremos golos desde a retoma e era um objetivo, manter a baliza a zeros. Estamos muito mais perto do que queremos, que é ultrapassar a meta dos 42 pontos. Este grupo mostrou novamente aquilo que é, uma família, solidários.

[Estreias de André Ferreira e Rodolfo] A estreia do André estava prevista há muito tempo, muito do sucesso do Marco deve-se a ele. Não surgiu mais cedo porque teve uma pequena lesão. o Rodolfo tem uma margem de progressão enorme, para além de que é bom miúdo e um excelente elemento desta família que ajuda a fazer um grande balneário. E quando temos oportunidade de deixar um miúdo cumprir o sonho de jogar na I Liga… Fico muito satisfeito de o ter feito. O Rodolfo merecia este prémio, até merecia mais minutos, mas durante a época não foi possível dar. Não é qualquer um que tem o perfil para estar no Santa Clara, privilegiamos as relações humanas acima da qualidade técnica e tática do jogador. Temos orgulho em ter grandes homens na equipa, que também são grandes profissionais.

[Dois últimos jogos com o Rio Ave e o V. Guimarães] São dois bons jogos, que gostamos de jogar. Sentimos que tanto o Vitória como o Rio Ave jogam o jogo pelo jogo. Olhos postos na baliza. Esses são os jogos que gostamos de jogar, até porque são muito mais motivantes nesta altura. É uma questão de honra, vamos ser o Santa Clara agressivo, competente e organizado e à procura dos três pontos.»