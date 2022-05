Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) frente ao Vitória:

«Fomos a perder de forma injusta para o intervalo. A equipa dominou toda a primeira parte em todos os dados estatísticos. Sofremos um golo contra a corrente do jogo, tivemos um golo anulado estranho, depois sofremos um golo injusto. Mas, sinceramente, disse aos jogadores que se perdêssemos os jogos a jogar desta fora podíamos perdê-los todos a jogar assim. Tinha a certeza que a manter o nível íamos dar a volta ao resultado. Perante um adversário como o Vitória, com o público a apoiar, fazer o que fizemos aqui hoje acho que é uma página muito bonita nesta época. Estava a dar-me um prazer enorme, disse isso ao intervalo. Posso estar a ser injusto, a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que merecíamos outro resultado. No final, olhando para o que se passou, acredito que podíamos ter conseguido os três pontos. Não foi só demérito do Vitória, foi muito mérito do Santa Clara. Estou muito orgulhoso daquilo que os jogadores fizeram».

[Satisfeito com o empate nos últimos dez minutos?] «Queríamos ganhar o jogo, mas somos uma equipa assim. Não tivemos pressa desde início e queríamos ganhar o jogo. Sabíamos que ia haver momentos do jogo em que tinamos de estar preparados para defender. Nos últimos minutos passámos para uma linha de cinco atrás, não para defender, mas para podermos estar mais consistentes. Numa transição podíamos matar o jogo. Percebemos que o Guimarães ia jogar tudo nos minutos finais e em transição podíamos marcar».

[Descontração no que resta jogar?] « Quero que os jogadores desfrutem com a nossa forma de estar no jogo. Terminei os jogos, mesmo os que não ganhámos, nos que perdemos, com os jogadores a saírem satisfeitos. Privilegio a felicidade dos jogadores, sentirem-se bem. O que fizemos até antes deste jogo foi brilhante, a minha satisfação é que os jogadores desfrutem com a nossa ideia de jogo. O meu objetivo para estes dois jogos é o mesmo que tínhamos antes deste».

[Continuidade no Santa Clara] «Para mim mais importante que a minha vida futura está o Santa Clara. O foco foi única e exclusivamente o jogo. A partir do momento em que garantimos a manutenção começámos a conversar, e estou confiante que aconteça [a renovação]. Estou feliz onde estou e as pessoas estão feliz comigo. Quando entrei ouvi alguns comentários, ‘vai ser desta que o Santa Clara vai descer’, mas estamos onde estamos com uma grande prestação dos jogadores. Em breve haverão novidades, espero que corra tudo bem».