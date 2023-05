O Santa Clara, último classificado do campeonato, venceu o Gil Vicente nos Açores por 3-2. O açor renasceu das cinzas para vencer quase meio ano depois para o campeonato, com 75 minutos de luxo, banalizando o adversário. Os dois golos na reta final do encontro obrigaram a suar até ao fim para conseguir os três pontos.

Mas vamos por partes.

O jogo começou vivo nos Açores. Os açorianos, sem ganhar há 17 jornadas e obrigados a vencer para poder manter vivo o sonho – cada vez mais utópico – da manutenção, tiveram a primeira oportunidade de golo aos três minutos. Após um canto, Ricardinho obrigou Andrew a uma defesa apertada e na recarga Nogueira atirou por cima.

Três minutos depois, respondeu o Gil Vicente por intermédio de Vítor Carvalho, cujo remate saiu a rasar a baliza insular.

As oportunidades de golo de parte a parte espelhavam um início de jogo equilibrado. O Santa Clara, contudo, perante um Gil Vicente cauteloso, assumiu o risco e foi muito mais objetivo a procurar a baliza adversária.

Mesmo com falta de critério no último passe - associada à perspicácia defensiva do Gil que colocou várias vezes os atacantes adversários em fora de jogo -, a formação da casa conseguiu explorar a profundidade para pisar terrenos perigosos. Aos 23 minutos, através de um canto, a atitude personalizada do Santa Clara iria ser recompensada. Canto de Sagna e Ygor Nogueira, livre de marcação, atirou para o fundo das redes gilistas. Estava feito o 1-0.

Em desvantagem, o Gil Vicente procurou dominar a posse de bola e subir no terreno. Aos 30 minutos, um remate do meio da rua de Aburjania obrigou Gabriel a uma defesa atenta.

A formação da casa, contudo, pareceu sempre a equipa mais confortável em campo. Soube recuar e defender quando necessário e não hesitou em sair em contra-ataque quando percebia que podia causar perigo. Foi precisamente através de uma transição ofensiva – e que transição! - que os insulares conseguiram ampliar a vantagem. Aos 33 minutos, numa grande jogada coletiva, Ricardinho assistiu e Adriano finalizou de primeira. Elevada nota artística nos Açores!

Até ao final do intervalo, os açorianos continuaram a ser a equipa mais perigosa. Aos 42m, Jordão viu o golo negado por uma defesa e Andrew e já nos descontos do primeiro tempo Babi esteve perto de faturar mas a bola saiu ligeiramente por cima. Primeiros 45 minutos, vantagem de dois golos e uma excelente exibição do lanterna-vermelha do campeonato.

Onde andou este Santa Clara?

Persistia, contudo, uma dúvida: onde andou este Santa Clara até agora?

A abrir a segunda parte, novo golo para o último classificado do campeonato. Desta vez foi através de uma grande penalidade, assinalada depois de o guarda-redes ter socado MT. Na cobrança, Babi não desperdiçou.

O jogo parecia estar fechado. Os minutos foram passando com o Santa Clara a dominar as instâncias da partida, mas no futebol nada está garantido até ao apito final. Aos 77 minutos, após um penálti cometido por Nogueira, Fran Navarro reduziu a vantagem.

Três minutos depois, contra a corrente do jogo, Bilel pegou na bola, driblou pelo último terço do terreno e rematou sem hipótese de defesa para Gabriel. Um golaço! E, sem ninguém prever, o Gil Vicente estava de volta ao jogo.

Os últimos minutos foram de emoção, com bola cá e bola lá. O Gil Vicente procurou o empate e o Santa Clara dispôs de oportunidades para selar o triunfo. Mas o resultado não iria sofrer mais alterações. 17 jornadas depois, uma vitória para o Santa Clara. O açor não desce esta jornada, mas talvez tenha acordado demasiado tarde.