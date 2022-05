A figura: Lincoln

No último jogo em casa do Santa Clara, mais uma excelente exibição de Lincoln, a coroar a sua época mais regular desde que chegou aos Açores. Liderou os principais movimentos atacantes da equipa e mostrou entrosamento defensivo. Além disso, a sua eficácia nos lances de bola parada faz a diferença, como ficou demonstrado.

O momento: a expulsão do estreante

A derrota do Paços de Ferreira está muito ligada à figura de Vekic. O guardião pacense, aos 5 minutos, saiu da baliza e socou a bola com as mãos fora da área. Um erro flagrante, que motivou a expulsão do esloveno. Para piorar, na sequência da falta, Lincoln inaugurou o marcador. A partir daí, o jogo nunca mais foi o mesmo.

Outros destaques

Ricardinho

É uma das surpresas da época do Santa Clara. Quando embala na profundidade, é quase imparável e é capaz de desmontar uma defesa com poucos movimentos. Além disso, mostra ainda ter um faro de golo apurado, aparecendo em zonas de finalização com eficácia.

Luiz Carlos

A equipa do Paços de Ferreira nunca se conseguiu reerguer da expulsão e do golo precoce, mas o médio procurou, da maneira que conseguiu, dar equilíbrio: quer através do posicionamento defensivo, quer procurando construir desde trás.