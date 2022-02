A figura: Pablo Sarabia

Pinceladas de classe. Demorou a encontrar espaço, mas depois protagonizou os principais momentos do jogo. É o espanhol que faz o remate que Dani Figueira larga para a recarga de Pote, no primeiro golo, e depois fecha a contagem com um magnífico golo de pé esquerdo. Pelo meio teve outros apontamentos dignos de destaque, mas também um cartão amarelo, por protestos, que o tira da próxima jornada.

O momento: minuto 64

O Sporting já estava em vantagem, mas foi a expulsão de Raúl Silva, acabado de entrar, a desequilibrar definitivamente o encontro. A partir daí o Sporting encontrou espaço para construir um triunfo volumoso.

Outros destaques:

Matheus Reis

Voltou a jogar mais aberto, pela esquerda, e marcou o segundo golo da época, a confirmar o bom momento que atravessa. Nem foi dos jogos em que mais apareceu no ataque, mas teve o mérito de combinar bem com Paulinho e aproveitar a assistência de calcanhar do avançado para marcar. Ao ser substituído acabou por ver um cartão amarelo escusado, uma vez que ia sair pelo lado errado, embora não tenha demorado muito tempo.

Pote e Paulinho

Duas notas de destaque no ataque leonino. Pedro Gonçalves protagonizou os primeiros remates leoninos, e acabou mesmo por inaugurar o marcador, aproveitando a defesa incompleta de Dani Figueira a remate de Sarabia. Acabou o jogo a formar dupla de meio-campo com Daniel Bragança. Paulinho não marcou, mas destacou-se com a primorosa assistência de calcanhar para o golo de Matheus Nunes.

Porro

Demorou a entrar no jogo, talvez preocupado com a irreverência de Arthur, do lado esquerdo do ataque do Estoril, mas depois libertou-se e voltou a ser fundamental para o ímpeto ofensivo do Sporting.

Raul Silva

Menos de dois minutos depois de ter entrado dividiu um lance com Porro e viu cartão vermelho direto após recurso do árbitro às imagens. A decisão parece exagerada, pelo que talvez o central tenha sido penalizado pelo registo que o acompanha.