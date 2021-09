O Sporting e o FC Porto têm encontro marcado para o dia 11 de setembro, em jogo da 5.ª jornada da Liga.

A partida surge imediatamente à pausa para os jogos das seleções, o que limita a preparação de ambos os treinadores.

Nesse aspeto, Sérgio Conceição tem muito mais razão de queixa, uma vez que são 14 os jogadores indisponíveis nestas semanas.

Já Ruben Amorim, depois de Coates, Gonçalo Inácio, e Pedro Gonçalves terem sido dispensados das respetivas seleções devido a lesão e de Matheus Nunes não ter ido à seleção do Brasil devido à quarentena que teria de fazer no regresso, apenas não pode contar com três jogadores.

O Maisfutebol fez um apanhado dos minutos que cada jogador fez até ao momento na respetiva seleção, um artigo que vai estar em constante atualização.

Sporting

João Palhinha (Portugal)

Rep. Irlanda: 73 minutos

Qatar (4 de setembro)

Azerbaijão (7 de setembro)

Pedro Gonçalves (Portugal)

O jogador foi dispensado antes do primeiro jogo da seleção.

Tiago Tomás (Portugal sub-21)

Bielorrússia (6 de setembro)

Ugarte (Uruguai)

Peru: 0 minutos

Bolívia (5 de setembro)

Equador (9 de setembro)

FC Porto

Diogo Costa (Portugal)

Rep. Irlanda: 0 minutos

Qatar:

Azerbaijão:

Pepe (Portugal)

Rep. Irlanda: 90 minutos

Qatar (4 de setembro)

Azerbaijão (7 de setembro)

Otávio (Portugal)

Rep. Irlanda: 0 minutos

Qatar (4 de setembro)

Azerbaijão (7 de setembro)

João Mário (Portugal sub-21)

Bielorrússia (6 de setembro)

Fábio Vieira (Portugal sub-21)

Bielorrússia (6 de setembro)

Vitinha (Portugal sub-21)

Bielorrússia (6 de setembro)

Francisco Conceição (Portugal sub-21)

Bielorrússia (6 de setembro)

Luis Díaz (Colombia)

Bolívia: 58 minutos

Paraguai (5 de setembro)

Chile (10 de setembro)

Matheus Uribe (Colombia)

Paraguai (5 de setembro)

Chile (10 de setembro)

Bolívia: 74 minutos

Nanu (Guiné-Bissau)

Guiné Conacri : 90 minutos

Sudão (7 de setembro)

Mbemba (Rep. Congo)

Tanzânia: 90 minutos

Benim (6 de setembro)

Zaidu (Nigéria)

Libéria (3 de setembro)

Cabo Verde (7 de setembro)

Corona (México)

Jamaica: 0 minutos

Costa Rica (5 de setembro)

Panamá (8 de setembro)

Taremi (Irão)

Síria: 90 minutos

Iraque (7 de setembro)

[em atualização]