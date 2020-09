Figura: Sérgio Oliveira



Respira confiança. Nota-se o à-vontade, a convicção em cada ação no jogo. Está a jogar como nunca e é cada vez mais importante na equipa do FC Porto. Depois de ter sido o melhor na primeira parte, o internacional português fez uma segunda parte de mão cheia. Sérgio Oliveira fez o golo da tranquilidade dos dragões (de livre), assistiu Marega para o 0-3 e começou o lance de laboratório que resultou no 0-4. Homem do jogo, sem dúvida.

Momento do jogo: baile mexicano a abrir, 47m

Após uma primeira parte equilibrada, o génio de Corona soltou-se e o FC Porto desbloqueou a partida. O mexicano recebeu na área e com uma finta de corpo, ganhou o espaço suficiente a Rami que lhe permitiu disparar de pé esquerdo (e de (e de ângulo difícil). E como foi importante para os campeões nacionais o golo que derrubou o xadrez de Seabra.

Outros destaques:

Rami: fez a estreia oficial pelo Boavista e tornou-se no quarto campeão do mundo a jogar na Liga portuguesa. Não fez, todavia, um jogo segundo o estatuto que tem. Lento na saída de bola e com dificuldades para acompanhar as diagonais de Marega - como na lance do 0-3 -, Rami pouco ou nada se destacou do seu companheiro no eixo da defesa. Não é, obviamente o culpado dos golos sofridos, mas tem de elevar o seu nível de jogo para ser um dos pilares da equipa.

Ángel Gomes: está a crescer um craque no Bessa. O filho de Gil Gomes não engana. Cruyff dizia perceber a qualidade de um jogador pelo som que sai das suas botas quando batia na bola. Ora, não ouvimos o som da bola a tocar nos pés de Ángel, mas vimos pormenores deliciosos. Pecou apenas por recorrer ao drible quando podia ter usado a sua capacidade de passe para servir os seus companheiros.

Marega: 45 minutos completamente distintos. Raramente se deu pelo maliano na primeira parte – chegou a parecer um corpo estranho. No entanto, a história da segunda parte foi totalmente distinta. Marega saiu do Bessa com um bis com duas finalizações precisas dentro da área e podia inclusive ter chegado ao hat-trick. O futebol muda tão rápido, não é?

Corona: os grandes jogadores, surgem quando as equipas mais precisam. E Corona é um grande jogador. O mexicano apareceu ao segundo minuto da etapa complementar para desbloquear o jogo num lance de génio. Ao golo, Tecatito juntou uma assistência para Marega. Jogou melhor com o passar dos minutos.