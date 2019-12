A Socas Investiment, uma empresa de agenciamento de jogadores avançou com um pedido de insolvência da SAD do Sporting junto de Juízo de Comércio da Comarca de Lisboa, por uma alegada dívida de 2,8 milhões de euros.

O processo, confirmou o Maisfutebol, já deu entrada no Citius, a plataforma que gere os processos judiciais em Portugal.

Em causa estará o não pagamento de comissões relacionadas com as transferências de Cristian Piccini (Valencia) e William Carvalho (Betis), bem como o processo que levou à contratação de Nani ao Valencia a custo zero.