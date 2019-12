Adrien Silva, em entrevista ao jornal «Record», diz que fica «triste» por ver o Sporting menos competitivo desde o ataque a Alcochete, fala da presidência de Bruno de Carvalho e admite um dia voltar a jogar de leão ao peito. Para já, as ambições do antigo capitão leonino passam por garantir um lugar no Euro 2020.

Sobre o momento do Sporting: «A verdade é que é sempre triste ver o Sporting assim, sem grandes possibilidades de poder rivalizar com os outros. Mas espero que consigam fazer um bom trabalho em breve».

Sobre o ataque a Alcochete [Adrien já não estava lá]: «Foi uma grande tristeza. Por tudo, pelo desporto português, mas sobretudo pelos amigos que lá estavam dentro. É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, nem nos piores pesadelos. Até acreditar que foi verdade, foi um choque gigante. E eu sem poder ajudar, sem saber o que fazer para ajudar os meus antigos colegas que precisavam. Não pode estar perto deles foi muito difícil».

Sobre um possível regresso ao Sporting: «Porque não? Não fecho as portas a nada e nunca se sabe o dia de amanhã (…) Não quer dizer que seja só pata terminar a carreira. Mas porque não voltar um dia?».

Sobre o sucesso de Jorge Jesus: «Merece tudo aquilo por que está a passar. Pela paixão que coloca no seu dia a dia, pelo trabalho, o rigor e a exigência que coloca diariamente, mais cedo ou mais tarde, iria ter a sua recompensa. É o que tem acontecido nos últimos meses e estou muito feliz por ele».

Perspetivas para o futuro: «Quero estar no Europeu. Representar o país é o ponto mais alto para um jogador. E em competições desse nível é um sonho. Era alo que nem passa pela cabeça de um jovem quando começa a jogar. Quero muito estar no Europeu do próximo ano».