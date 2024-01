Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga:

[Golo no fim deu justiça?] «Sim, sem dúvida nenhuma. Mais do que merecido. Fazendo um resumo do jogo, o Braga estava a atrair os nossos médios para a pressão e estavam a criar desconforto, depois de ter corrigido taticamente conseguimos equilibrar na primeira parte. A segunda parte penso que é toda nossa, nunca permitimos o jogo interior do Braga, retirámos espaço para acelerar o jogo. No nosso melhor período o Braga chega ao golo, e depois tomámos conta do jogo. Estar aqui a perder, não foi fácil manter a equipa focada, mas manteve-se focada no jogo e no que tínhamos de fazer. A equipa manteve-se serena, fomos premiados na fase final, criámos oportunidades para chegar ao empate. É verdade que a equipa fica exposta, o Braga teve uma situação para ficar ao segundo golo, que era injusto, com o Braga a fazer algum antijogo, mas a minha equipa manteve-se focada e serena. Nenhuma equipa merecia perder aqui e o empate acaba por se ajustar».

[O que fez a diferença num jogo em que a equipa passou por diferentes esquemas táticos?] «A mentalidade. Só uma equipa de jogadores com capacidade técnica se conseguiu superar. Deve-se aos desafios que temos lançado aos nossos jogadores desde a nossa chegada, à forma como se têm disponibilizado para crescer. Acho que só uma equipa com uma mentalidade à Vitória: ser campeões todos os dias, perante as adversidades, com o Braga a impor quebras, conseguimos ter coragem e qualidade para chegar ao golo».

[Desde a chegada deu uma nova imagem ao Vitória] «O mérito não é meu, é da estrutura, de quem construiu o plantel. São desafios, as coisas estão a correr bem, aquilo que sou enquanto homem e treinador encaixa no ADN Vitória, o que ajuda a criar uma envolvência e um casamento perfeito».

[Falhas na finalização] «Principalmente na primeira parte chegámos ao último terço, mas não tivemos capacidade para chegar aos espaços corretos e definir da melhor forma. Estávamos a decidir com o coração. Fazíamos o mais difícil, conseguíamos sair da pressão, mas não tínhamos o batimento cardíaco certo para tomar as decisões. Ao longo do jogo foram percebendo isso e foram capazes de pegar no jogo; a forma como chegámos ao empate é meritória».