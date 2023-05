Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo por três bolas a zero sobre o Paços de Ferreira no fecho do campeonato:

[Época com vários records] «A sensação é de grande satisfação por um registo que não foi dito: o terceiro lugar, pela forma como foi alcançado, que nos leva a esses registos, que fazem desta uma época histórica, em que foram ultrapassados todos os registos até então, conseguidos por uma equipa muito competente, mas com grandes homens, que encararam todos os jogos como se fosse uma final. Grande sentido de missão cumprido».

«Não era, para nós, determinante atingir estes registos, serviu como um fator menor de motivação, para nos desafiar a nós próprios com a classificação já alcançada, para não nos deixar quebrar. Não nos cansamos de ganhar e os meus jogadores têm interpretado isso de forma brilhante».

[Classificação reflete a temporada] «Acho que é justo, temos de ter serenidade e frieza para avaliar uma temporada de 34 jogos. A consistência foi o grande segredo deste Sp. Braga. Basta recordarmos que nas últimas nove épocas em que houve 34 jornadas, os 78 pontos davam para sete terceiros lugares e dois segundos. Esta época deve ser registada com o mérito que merece, com justiça. Temos de valorizar quem competiu connosco, aqueles que foram mais consistentes ainda».

[Artur Jorge marcado por dois terceiros lugares] «Não posso estar mais satisfeito do que hoje aqui estou. É uma verdade, um facto, quando cheguei cá estávamos em quarto lugar com cinco pontos de atraso, tenho aqui um contributo, ainda que menor, do que este ano. Consegui, eu e as pessoas que que trabalham comigo, fazer dois terceiros lugares que valorizam o trabalho diário, a paixão, a dedicação, o facto de dedicarmos quase 24 horas por dia ao Sp. Braga. É, de facto, uma época tremenda».

[Al Musrati apto para a final da Taça de Portugal?] «Sim, completamente. Tínhamos previsto sessenta minutos para ele jogar, para estar a 100 por cento, que o está. A substituição estava programada, queríamos que fizesse essa hora de competição, está preparado e disponível para preparar a semana da melhor forma».

[Diferença para Benfica, Porto e Sporting cada vez menos] «A minha missão é fazer com que o Braga possa crescer, em termos de desempenho e pontuação; não estou muito preocupado com o que os rivais possam fazer. Temos de nos preocupar com o que aqui é feito, com uma perspetiva futura da formação, o Braga pode e tem de crescer de várias formas sem nos preocupar com os rivais. É importante poder partilhar isto com os adeptos, tivemos a melhor marca de sempre de adeptos no nosso estádio. Fazem falta, conseguimos crescer se tivermos incondicionalmente o apoio dos nossos adeptos. É importante este processo de evolução, em que eles também fazem parte deste caminho de crescimento, de sucesso e de conquistas».