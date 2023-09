Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (4-1) frente ao Boavista:

«Acima de tudo estou muito satisfeito com a conquista dos três pontos, uma vitória que me parece inteiramente justa com um bom desempenho coletivo. Estou satisfeito pelo que os jogadores fizeram, pela forma como desempenharam as missões previamente defendidas. O objetivo principal foi alcançado, que era ganhar o jogo».

[Alterações no onze] «Foi o onze que entendi ser o melhor para defrontar o Boavista, uma equipa interessante. Tivemos capacidade para fazer um jogo muito consistente, sério, e somar mais três pontos».

[Voltou a sofrer golos. Preocupa-o? O que falou com o Niakaté?] «Sim, particularmente por o único golo sofrido ter surgido com um erro individual nosso. Tive uma conversa com o Niakaté. A questão defensiva tem a ver com o desempenho coletivo, obviamente que os que jogam mais próximos da baliza ficam mais expostos, mas o plano ofensivo é mérito de todos, defensivamente acontece da mesma forma. O que lhe disse é para continuar a manter o foco, a confiança do treinador está toda lá. Não é para um passe falhado que vai mudar, a verdade é que jogámos com uma dupla nova em termos de idade, falei com ele para poder ter a segurança necessária».