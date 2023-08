Na véspera do jogo inaugural da Liga, um dérbi minhoto que opõe o Sp. Braga ao Famalicão, Artur Jorge aproveitou para «reclamar» mais atenção para os jogadores dos arsenalistas que considera terem qualidade para representar as respetivas seleções, nomeadamente Bruma, que tem estado em destaque.

«Temos tido o Ricardo Horta mais habitualmente [na seleção], mas temos mais uma ou outra possibilidade e o Bruma é um deles. Teve uma ponta final da época passada e um arranque desta em grande nível, é um jogador que já esteve na seleção e a aposta dele em vir para o Sp. Braga dificilmente podia ter sido mais certeira. Falei com ele individualmente com a proposta que tínhamos para ele no clube, que volta a pô-lo num patamar superior e uma legítima esperança de voltar à seleção nacional», disse.

O permanência do internacional português no clube, bem como da base da equipa que na época passada assegurou o terceiro lugar na Liga dão confiança ao técnico para a nova época.

«Mantivemos uma base sólida da equipa, reforçada com grande critério com jogadores que vieram acrescentar valor, sou um treinador extremamente satisfeito com o que tenho à disposição, acima de tudo tenho um grupo de homens excelente e tudo alimenta a minha confiança», disse, em conferência de imprensa, na antevisão ao confronto com o Famalicão.

De resto, confessou o treinador, a permanência do núcleo duro da equipa tem sido um pedido recorrente nas conversas com António Salvador.

«Acredito que sim [os jogadores principais vão ficar], é isso que tenho falado com o presidente, porque temos um projeto pela frente que passa muito por mantermos os jogadores que temos», explicou.

João Pedro Sousa, treinador dos famalicenses defendeu que o Sp. Braga é um candidato ao título, declaração que Artur Jorge defende… ser fruto da amizade que os liga desde tenra idade.

«O João é um grande amigo desde a infância e se calhar disse isso para ser simpático comigo. É a avaliação e a análise dele, mas sabemos do que somos capazes e o que temos de percorrer. Os adversários vão ver-nos como uma equipa difícil de bater e que lhes vai causar problemas, compete-nos confirmar exatamente isso, sermos uma equipa muito difícil de ultrapassar. Queremos fazer sempre melhor e isso passa por olhar para o ano anterior e tentar melhorar», aponta.

Os arsenalistas venceram na terça-feira os sérvios do Backa Topola, por 3-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e voltam a defrontar os sérvios na terça-feira, razão pela qual Artur Jorge defende não ser possível pensar em poupanças.

«Queremos começar o campeonato com uma vitória por isso não há grande margem para gerir frente a um adversário forte, que mantém o treinador e grande parte da sua estrutura base, além dos reforços, uma equipa à imagem do que o João [Pedro Sousa] gosta e que procura jogar bem», defende.