Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga elogiou neste sábado a qualidade que o Gil Vicente tem apresentado, na antevisão duelo com os gilistas, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

«É uma equipa muito coesa, vi o jogo que fez no ‘Dragão’ [1-1, com o FC Porto] com 10 [quase todo o jogo], venceu na ‘Luz’ [2-1 sobre o Benfica] e, além disso, concedeu pouquíssimas oportunidades de golo, mas nós estamos apostados em fazer melhor», referiu, citado pela Lusa, apelando ao apoio dos adeptos a uma equipa com «muitos jovens que, há três meses, jogavam na Liga 3 - os erros acontecem, a inconstância acontece, e esse apoio é muito importante para ter mais uma noite à Braga».

O Sporting de Braga jogou na quinta-feira, tendo vencido o Mónaco por 2-0, na primeira mão dos ‘oitavos’ da Liga Europa, mas vem de dois empates seguidos no campeonato (0-0 com o Santa Clara e 1-1 com o Boavista).

Já o Gil Vicente, a equipa sensação do campeonato, empatou em casa na última jornada (0-0 com o Estoril Praia), mas não perde há dez jornadas consecutivas (seis vitórias e quatro empates) e Carlos Carvalhal deixou vários elogios ao seu treinador, defendendo mesmo a atribuição do ‘título’ de «treinador do ano» para Ricardo Soares.

«Tem feito um trabalho absolutamente extraordinário no Gil Vicente. Conheço-o desde o seu início como treinador, na distrital [de Braga]. Foi meu jogador no Vizela e previ que fosse dar um excelente treinador. As suas equipas sempre foram muito sólidas defensivamente, muito compactas, e, nos últimos anos, fez um ‘upgrade’ na sua forma de jogar, com um futebol mais vistoso, de maior recorte técnico e de apoio, é um dos treinadores que mais evoluiu nos últimos anos», sublinhou. Carlos Carvalhal notou ainda que, no início, as «expectativas eram muito baixas» em relação ao Gil Vicente, destacando as poucas derrotas que a equipa de Barcelos tem, apenas uma nas últimas 16 jornadas, com o Sporting, em casa (3-0).

«É uma equipa boa, com qualidade e que sabe jogar, mas vai encontrar um Sp. Braga que vai jogar bem, muito concentrado e a tentar procurar uma ou outra deficiência», antevê.

Carvalhal quis ainda colocar as expectativas no sítio certo no que diz respeito à época dos arsenalistas.

«Alguém esperava, este ano, que nos intrometêssemos na luta pelo título com uma aposta em 12 ou 13 jogadores da formação? Alguma equipa no mundo teria condições para isso? Uma pessoa de bom senso vai responder que não. Importa pôr as expectativas no sítio. Estamos e bem no quarto lugar porque o FC Porto, Sporting e Benfica têm sido melhores do que nós e temos que ser melhores que o Gil Vicente e tentar a maior aproximação ao terceiro lugar. Assim, metemos as expectativas no seu lugar, olhos nos olhos e sem enganar ninguém», disse. De resto, questionado sobre os vários parâmetros em que o Sp Braga lidera nas estatísticas na Liga Europa e o treinador considera que se deve ver «o copo meio cheio».

«A eliminatória ainda não está ganha e temos três tarefas muito duras pela frente», referindo-se aos jogos com o Gil Vicente, Mónaco e Portimonense, antes do interregno para os compromissos da seleção nacional.

Sequeira, Lucas Mineiro, Gorby e Roger, lesionados, estão fora do jogo.

Sp. Braga, quarto classificado, com 46 pontos, e Gil Vicente, quinto, com 42, defrontam-se a partir das 20h30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.