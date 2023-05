Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por três bolas a zero frente ao Sp. Braga:

«A equipa não entra bem no jogo, sofremos logo um golo, e o Braga pôs o jogo como queria, tem feio um excelente campeonato. Nós num momento difícil queríamos vir aqui bem, com um comportamento digno, criámos uma situação ou outra, mas não fomos eficazes e o Braga foi construindo o resultado. A minha equipa nunca se rendeu, foi uma vitória justa do Braga».

[Antunes] «O Antunes no aquecimento sentiu uma dor muscular na perna e acabou por ser substituído. Já tínhamos seis ou sete baixas, o Marafona sentiu-se mal durante a noite, estivemos até à última a ver se jogava ou não. Tivemos algumas dificuldades em formar um onze dentro dos jogadores que têm jogado mais vezes, mas quem jogou acabou por dar resposta».

[Balanço da época] ««Foi uma época muito atribulada. Tínhamos expetativas para esta época depois do bom trabalho da época anterior, mas tivemos dificuldades no planeamento da época, as coisas não correram bem, a vitória não aparecia. Eu acabei por sair, depois tivemos algumas lesões de jogadores que davam sustento a jogadores jovens e de outras nacionalidades, que acabaram por ser lançados muito a frio. Chegamos a ir jogar ao Benfica com menos doze jogadores, veio um colega que não conseguiu nenhum ponto, depois reentro e fazemos uma segunda volta fantástica, com 21 pontos. Acho que fizemos um bom trabalho com futebol positivo, ficámos pertinho no pormenor. Tivemos também demasiadas expulsões, quando não somos uma equipa agressiva. Foi uma época muito atípica, nós também erramos, mas aconteceu muita coisa».

[Futuro] «Houve uma conversa, sim, no sentido da continuidade, mas teremos de ter mais conversas. Tenho contrato, por isso, estaremos aí para falar».