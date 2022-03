O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares a FC Porto e Sporting de Braga, sem especificar o motivo dos mesmos.



De resto, o processo instaurado ao emblema azul e branco é referente ao encontro frente ao Tondela, da 26.ª jornada, Além disso, o clube portista foi multado em 5.100 euros devido ao comportamento dos adeptos no dérbi com o Boavista.



Segundo o CD da FPF os adeptos dos dragões arremessaram «duas cadeiras, uma para junto da linha de baliza e outra para junto da bandeirola de canto, sem entrarem no terreno de jogo, nem causar qualquer interrupção do jogo».



Tal como o FC Porto, o Sp. Braga viu-lhe ser instaurado um processo disciplinar e foi punido com uma multa de 1.301 euros pelo comportamento dos adeptos, na sequência do jogo contra o Gil Vicente. Os adeptos minhotos arremessaram «na direção ao recinto de jogo isqueiros e uma maçã».



Além disso, o relatório do policiamento desportivo faz referência a um adepto do Sp. Braga que foi detido depois de desafiar as autoridades.



Há ainda dois processos disciplinares a Sporting e Vitória de Guimarães que estão a aguardar esclarecimento.