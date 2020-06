Este sábado, dia 13 de junho, já parece um sábado normal, antes da pandemia que nos retirou os jogos de futebol ao fim de semana, com jogos, além de Portugal, em Itália, Espanha e Alemanha.

Em Portugal temos apenas um jogo, o último da 26.ª jornada, com o Sp. Braga a recebe o Boavista, num clássico do futebol português que tem início marcado para as 21 horas.

Mas antes disso, há muito futebol para ver. A liga espanhola já voltou e este sábado tem mais quatro jogos para apresentar, com destaque para a visita do candidato Barcelona a Maiorca marcada para as 20h00.

Também prossegue a Bundesliga com mais seis jogos, cinco deles logo a seguir ao almoço, pelas 14h30, com destaque para a visita do Borussia Dortmund a Dusseldorf. Já ao final da tarde, o campeão Bayern Munique recebe o Borussia Mönchengladbach no grande jogo desta 30.ª jornada.

A juntar a esta ementa temos ainda a segunda meia-final da Taça de Itália. Depois de nesta sexta-feira a Juventus já ter garantido um lugar na final, este sábado será a vez do Nápoles e do Inter Milão discutirem a segunda vaga. A equipa de San Paolo parte em vantagem depois de ter vencido o primeiro jogo, em Milão, por 1-0.

Uma chamada de atenção ainda para a liga grega, com a visita do PAOK de Abel Ferreira ao campo do Panathinaikos.

A noite vai ser mesmo fechada na Pedreira, com o Sp. Braga, depois da derrota diante do Santa Clara (2-3), a procurar regressar aos triunfos diante do Boavista que, na ronda anterior, também perdeu com o Moreirense (0-1). Um jogo que poderá acompanhar no AO MINUTO do Maisfutebol.