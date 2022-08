O dérbi do Minho entre o Sp. Braga e o V. Guimarães vai começar mais cedo do que o previsto.

O jogo estava inicialmente agendado para sábado (3) a partir das 18h00, mas vai começar às 15h30.

Em comunicado, a Liga informa que procedeu a esta alteração na sequência de um pedido feito pela Direção Nacional da PSP motivado por «questões de índole securitárias relacionadas com o intenso empenhamento operacional do efetivo de vários eventos em cidades do distrito de Braga».

Para esse dia está agendado em Barcelos, também no distrito de Braga, o Gil Vicente-FC Porto, que começa às 20h30.