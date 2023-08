A FIGURA: Óscar Aranda

Chegou, treinou e foi lançado a jogo na segunda parte. O atacante proveniente do Real Madrid, que chega ao futebol português com credenciais, ajudou a mexer com o jogo do Famalicão, sendo um dos responsáveis pela capacidade de resposta famalicense. Demonstrou qualidade com bola e decidiu o jogo já nos descontos, iniciando a época com um bom cartão de visita. Carimba os primeiros três pontos do Famalicão.



O MOMENTO: segundo golo do Famalicão (90+5’)

Jogada individual de Óscar Aranda com todos os predicados. Não teve medo de ir no um para um com Joe Mendes, levando a melhor ao fletir da esquerda para o centro. Com espaço, rematou cruzado já na área para fora do alcance de Matheus. Um golo que revela muita qualidade e vale três pontos para o Famalicão.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta

Uma dose de crença considerável foi o ingrediente chave do capitão do Sp. Braga para abrir o ativo na Liga. Disparou forte, com convicção, traindo Luíz Júnior, que podia ter feito mais. A jogar mais recuado no terreno, tem sido sujeito a trabalhos diferentes em campo.

Afonso Rodrigues

O jovem que na última época alinhou na equipa sub-23, saltou do banco de suplentes para ser, também ele, decisivo. Num momento de inspiração, o atacante de 20 anos teve um gesto técnico bem conseguido apenas quatro minutos depois de ter entrado em campo.

Borja

Um dos totalistas nos dois jogos realizados em três dias pelo Sp. Braga, o lateral esquerdo entrou bem na nova época. Seguro a defender, e uma opção válida a atacar. Entende-se bem com Bruma.

Gustavo Assunção

Um pêndulo e a força de equilíbrio deste Famalicão ao lado de Youssouf. Soube posicionar-se e ajudar a equipa a manter-se coesa, e teve também capacidade para ter bola e para jogar com classe.