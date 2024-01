Declarações de Moreno, treinador do Desportivo de Chaves, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga:

«Conseguimos um ponto muito importante, num campo que poucas equipas conseguem pontuar, contra uma equipa muito boa e muito moralizada. Temos de valorizar, acho que estivemos bem sem bola. Com bola podíamos e temos condições para fazer melhor, claramente. Quando digo que o momento sem bola foi bom, na primeira parte lembro-me de uma oportunidade do Braga, e não mais, ainda que tenha tido mais chegada. Com bola podíamos ter explorado melhor os espaços, com mais calma, mas é compreensível pelo nosso momento. Tento passar isso aos atletas, sei que têm qualidade para ter mais discernimento. O Braga foi melhor, é óbvio, é melhor que nós e não há vergonha de dizer isso. Lembro-me de um lance em que com menos um homem chegámos ao ataque com três homens e podíamos até ter vencido. Se era justo? Se calhar não, mas era futebol. Temos de valorizar o que fizemos».

[Mais confiança?] «Trabalhar em cima de resultados positivos é normal que a confiança aumente. Na semana passada pontuámos, acho que fizemos um jogo melhor do que o de hoje, num outro contexto, o Hector falhou um penálti que podia deixar marcas, mas não aconteceu, porque o grupo é bom. Espero que possa dar confiança este resultado».

[Mercado] «Ainda falta uma hora, foquei-me no jogo, mas pelo que fui sabendo ainda pode haver novidades. Os que entraram mostraram querer vir para Chaves, um clube sério que cumpre com os atletas. Quisemos atletas que viessem para acrescentar. Existiram saídas normais, como em todos os grupos, alguns que não estavam a ser utilizados, outros que não estavam satisfeitos. O mais importante é que amanhã, com o mercado fechado, os atletas se foquem no Chaves».