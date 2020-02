Rúben Amorim está «feliz da vida» por poder contar com Palhinha este sábado frente ao Gil Vicente. Foi desta forma que o técnico do Sp. Braga reagiu às declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, que garantiu que o médio regressará a Alvalade no final da época, após terminar o segundo ano de empréstimo.

O técnico do Sp. Braga foi confrontado com tais declarações em conferência de imprensa e respondeu assim: «A parte boa é que o presidente do Sporting disse que é só para o ano. O Palhinha pode jogar com o Gil Vicente e estou feliz da vida. Não estou a pensar na próxima semana quanto mais na próxima época».

Palhinha é um dos jogadores mais influentes do Sp. Braga. O jogador de 24 anos soma três golos em 29 jogos esta época.